人大常委公布新任命 8省級原書記履新

中國人大網消息，全國人大常委會昨日在第三十一次會議通過任命名單，任命原新疆維吾爾自治區政府主席雪克來提·扎克爾、西藏自治區主席齊扎拉為全國人大民族委副主委；原山東省委書記劉家義、原江蘇省委書記婁勤儉為全國人大財經委副主委；原西藏區委書記吳英杰、原湖南省委書記許達哲為全國人大教科文衛委副主委；原安徽省委書記李錦斌、原江西省委書記劉奇為全國人大環境與資源保護委副主委；原廣西區委書記鹿心社為全國人大農業與農村委副主委；原雲南省委書記阮成發為全國人大社建委副主委。

另據國家鄉村振興局微信公號，昨日鄉村振興局召開幹部大會，會議由局長王正譜主持，農業農村部黨組書記、部長唐仁健出席會議並講話。中央組織部有關負責人在會上宣布中央決定，任命劉煥鑫任國家鄉村振興局黨組書記；王正譜不再擔任國家鄉村振興局黨組書記。隨後劉煥鑫、王正譜作表態講話。

58歲的劉煥鑫是遼寧凌源人，長期在遼寧工作，直至去年1月才由遼寧省委常委、秘書長、省直機關工委書記位置，調任農業農村部黨組成員、副部長。