台灣基進立委陳柏惟罷免案通過 藍營強心針

4000票之差通過罷免門檻

陳柏惟2018年參選高雄議員，並以台語批評競選高雄市長的國民黨韓國瑜而被封為「抗韓戰將」。2020年總統及立委選舉，陳柏惟空降台中，擊敗尋求連任的國民黨立委顏寬恆，成為當年最大黑馬。由於他參選登記3號，宣傳口頭禪是「3Q」，因此罷免團體也以「刪Q總部」命名。

投票昨早8時至下午4時舉行，最終以4000多票之差通過。聯合新聞網引述中選會表示，投票人數為152,567人，投票率51.72％。同意票佔51.48％，無效票為1,235票。被罷免人7日內解除職務，4年內不得為同一公職人員候選人，補選在3個月內完成。

曾倡允港抗爭者到台當兵取公民權

陳柏惟向來言詞犀利、爭議不斷，他曾在立院質詢時提到香港「反送中」，建議開放香港抗爭者來台當兵，以便取得公民權，也能增加勞工人數，引起批評；又支持進口美豬，因美豬問題，藍綠立委爆發肢體衝突，陳柏惟揚言「1個打35個」。陳柏惟又不認國民黨立委陳玉珍是「遠房親戚」，引起陳氏宗親會不滿。在立院他還啟用台語傳譯機制，阻防長邱國正用國語作答。此外，陳柏惟被揭10年前駕車撞人後逃逸，被判緩刑，又被同學指控在家裏「開賭場」。

罷免案揭曉後，陳柏惟傍晚上台表示，「我沒有輸」，是多了1年9個月當立委機會，讓台灣基進長大，「我要笑着跟大家說一聲謝謝，3Q」。中央社引述國民黨人士表示，罷免案如藍綠對決，最終獲勝，將確立朱立倫的主席地位，減輕黨內深藍支持者的不滿。也令國民黨突破困境、翻轉氣勢，若能公投過關，絕對能為國民黨在2022九合一大選，打下良好基礎。