呼應雙減 家教促進法通過 學童學習休憩 家長應合理安排

中新社報道，《家庭教育促進法》規定，縣級以上地方政府應當加強監督管理，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，暢通學校家庭溝通管道。未成年人監護人應當合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛煉時間，避免加重學習負擔，預防未成年人沉迷網絡。法律還明確規定，監護人負責施行家庭教育、家長承擔實施家庭教育的主體責任。國家和社會為家庭教育提供指導、支援和服務，各級政府指導家庭教育工作。

「隨着中國社會轉型速度加快，傳統的家庭結構和功能發生深刻變化，家庭教育存在的問題日益凸顯」，全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂稱，制定家庭教育促進法，就是重視家庭、家長在未成年人成長中的獨特作用，積極回應社會普遍關切的問題。

家長憂不知怎教增負擔

北京家長陳先生表示，落實該法律本是好事，但現時段「還不知道怎麼去教育」，擔心「會增加家長的負擔」。對於法律規定家庭責任要「教育未成年人愛黨、愛國、愛人民、愛集體、愛社會主義，樹立維護國家統一的觀念，鑄牢中華民族共同體意識，培養家國情懷」，陳先生表示，並非所有學生家長都擁有同樣知識水平，如任由家長去對子女教導思想品行，不一定會教出正確的價值觀，甚至未來可能會形成社會矛盾」。

在「法律責任」部分，該法律規定「發現父母或者監護人拒絕、怠於履行家庭教育責任，或者非法阻礙其他監護人實施家庭教育的，應當予以批評教育、勸誡制止，必要時督促其接受家庭教育指導」。有家暴行為的，依《未成年人保護法》、《反家庭暴力法》等追究責任。

明報記者