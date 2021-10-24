房地產稅試點將推出 為期5年 地點未透露 分析料經濟較好城市先展開

新華社報道，人大常委會通過的決定指出，為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。決定稱，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。

地方定細則 學者：中央要講明白

國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區政府制定具體實施細則。試點期限為5年。試點過程中，國務院應當及時總結經驗，在授權期限屆滿的半年以前，向人大常委會報告情况，需繼續授權的，可提出相關意見，由全國人大常務委員會決定。條件成熟時，及時制定法律。

決定發布後，財政部、國稅總局有關負責人隨即表示，將依照授權起草房地產稅試點辦法，按程序做好試點各項準備工作。

青島大學經濟學院教授易憲容表示，國務院現在只說要試點，但沒有基本框架建設，仍面臨很多問題。他認為，房地產稅推出來「要達到什麼目的」、相關稅率及免稅條件，中央要講明白、規定清楚，不能由地方政府去搞。他稱，因現時地方經濟依靠房地產拉動的發展模式，若中央不設定稅基，地方政府怕觸動房價引發連環效應，一定往最低去做房地產稅的稅率比，「公平公正的房地產稅一定會牽涉房價調整，房價一調整，整個經濟發展模式一定要轉型」。決定未透露將執行試點的城市，易憲容稱，「試點肯定要經濟條件好的地方」。

6城市代表參加房地產稅座談會

經濟觀察網指出，試點城市可能會基於幾點考量，一是經濟發達地區，尤其是東部沿海城市；二是過去一段時間房價上漲較快的城市，如深圳、杭州、上海等地；三可能要考慮到土地出讓金收入比較高的城市，比如蘇州、杭州、上海；四是有較好納稅基礎，比如上海、重慶，已經試點過房產稅的城市。

文章續指，財政部、國稅總局、住建部等主管部門5月在京召開房地產稅座談會，上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南相關負責人均有參加。會上總結上海、重慶房產稅試點經驗，還向深圳、杭州、蘇州、濟南城市徵詢「是否支持其所在城市試點徵收房地產稅」等問題。房地產稅涵蓋開發建設、房產交易和持有三大環節。房地產稅中的持有環節稅，即房產稅，目前只有上海、重慶兩試點。

WSJ：憂影響大 試點數目大削

內地政府10多年來一直想推進實施房地產稅，但據報遭遇來自地方政府在內的多方阻力，人們害怕樓價下滑或出現恐慌性急售，市場一直擔心該稅影響經濟增長。《華爾街日報》上周四（21日）引述熟悉政府商議情况的消息人士指，由於擔心會造成更廣泛的影響，開徵房地產稅的試點城市已從最初計劃的約30個減為10個左右。

明報記者

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