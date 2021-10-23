李雲迪遭穗撤城市代言 機構單位割席封殺 內媒：李恐招巨額商業賠償

網民：今年曾涉嫖被捕 沒曝光

李雲迪涉嫖娼被捕後，有網民稱，在北京三里屯附近一間社區暗藏賣淫據點，警方用賣淫女子的手機調查嫖客，發現李雲迪的聯絡方式，並從中掌握其行程，了解到當日李已和該女約定交易，便埋伏蹲守至其出現並將之拘捕。「網易娛樂」則引述知情人士消息稱，李雲迪在上半年時便已因涉嫖曾被拘捕，但當時事件並未被曝光。而其交易時間亦相對固定，還用實名認證的支付寶過數嫖資，每次高達1萬元人民幣。

微博「公職名銜」僅剩「國際鋼琴家」

中國音樂家協會昨日發出聲明，取消李雲迪會員資格。中國演出行業協會則公告，要求會員單位對李雲迪進行「從業抵制」。曾在去年8月聘請李雲迪出任為期3年「城市形象代言人」的廣州市政府，昨亦宣布終止聘用。四川音樂學院則摘除「李雲迪鋼琴工作室」門牌。在李雲迪涉嫖妓事件曝光前後一直有更新的李雲迪微博帳號，昨日被微博官方禁言15日，其早前微博認證信息中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」均已消失，只剩下「國際鋼琴家」。

包括人民日報、央視在內的央媒也發出評論，央視稱「遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活」。人民網則稱，李雲迪嫖娼被拘，黑白琴鍵容不得「黃」。法制日報則斥，「娛樂圈不是法外之地，無論是誰，違法必懲！」。

與勞力士三星等曾有商業合作

《新京報》旗下「貝殼財經」報道，據不完全統計，李雲迪約與12個機構有商業合作，除曾代言勞力士、B&O、喬雅（GEORGIA）等品牌，至今還有與卡薩帝電器、三星、東風日產天籟、京東、廣汽豐田漢蘭達等有商業合作。廣汽豐田昨稱，李雲迪並非廣汽豐田代言人，發布會項目中的演出嘉賓，目前雙方已無相關合作。

在21日當晚，除皮阿諾家居、美嘉數碼鋼琴、B&O，大部分品牌已經無法搜索到李雲迪相關內容。皮阿諾昨日在互動平台則表示，目前已終止與李雲迪的一切品牌合作關係。有內地媒體認為，李雲迪涉嫖事件後，引發的行業抵制，不僅會使之喪失原本的市場基礎，亦會使其面臨巨額賠償。