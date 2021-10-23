北京聞風：中國高規格紀念恢復聯國席位 ／文：鍾鳴九

1945年10月24日，聯合國正式成立，中國是聯合國創始會員國之一。新中國成立後，宣布中華人民共和國中央人民政府為中國唯一的合法政府，並要求聯合國恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利。1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利。

近30年中國軍隊參與25項維和

聯合國前秘書長潘基文曾經表示：「中華人民共和國在聯合國恢復合法席位後，從規模、組成上看，聯合國方才成為一個世界性組織。」北京學者認為，50年以來，聯合國成為見證中國與各國開展多邊外交、良性互動、合作共贏的重要舞台。這一切源於中國恪守聯合國憲章的宗旨和原則，始終維護以聯合國為核心的國際體系，以及國際法為基礎的國際秩序，為全球和平發展做出了榜樣。同時，作為全球最大的發展中國家，中國以行動踐行聯合國憲章宗旨和原則，維護廣大發展中國家的正當權益，樹立了國際社會廣泛認同的負責任大國形象。

公開信息顯示，目前，中國是聯合國第二大維和攤款國，也是聯合國安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家。自1990年以來，中國軍隊累計參與了25項維和行動，派出維和軍事人員4萬餘人次。2020年，中國如期完成脫貧攻堅目標任務，提前10年完成聯合國2030年可持續發展議程減貧目標，為世界範圍內消除貧困、實現和平發展作出歷史性貢獻。

月前，習近平在第76屆聯大一般性辯論上發言強調，世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系。只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序。只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。這被外界視為中國對聯合國強有力的支持。

專家認為，在當今全球面臨新冠疫情衝擊和百年未有之變局的情况下，美國為首的西方大國，以偽多邊主義、組織小團體或小圈子，挑戰聯合國和國際秩序，弱化聯合國權威，阻礙了國際社會追求和平發展的潮流，這將促使中國同聯合國的合作更加緊密，也更加具有現實意義。

文：鍾鳴九