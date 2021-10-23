43國促尊重新疆人權 京：百國撐華

籲准聯國人員「無阻礙進疆」

法新社消息，在聯大人權問題視像會議上，法國大使德里維埃（Nicolas de Rivière）代表43國發言，呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員，「立即不受阻礙地進入新疆」。德里維埃表示，各國對新疆的情况「極為擔憂」。參與簽署的43個國家包括美國、歐洲及亞洲國家。

聲明稱，在新疆針對維吾爾及其他少數民族存在酷刑、殘忍及非人道的待遇、強迫絕育、性暴力，以及強迫兒童分離等侵犯人權行為。

張軍：美國等欺騙不了世界

新華社引述中國常駐聯合國代表張軍當日表示，中方反對美國等少數國家無端指摘中國發展道路，他們無權替中國人民做主。張軍表示，新疆保持繁榮穩定發展，謊言終歸是謊言，美國和少數國家可以欺騙自己，但欺騙不了世界。古巴同日代表62個國家做共同發言時稱，支持中國走符合國情的人權發展道路，反對藉人權問題干涉中國內政。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，除古巴代表62個國家作共同發言，強調香港、新疆、西藏事務是中國的內政，外界不應干涉外，另外有30多個國家以單獨發言，聯名致函等方式支持中國。「近百個國家再次在聯合國發出正義的聲音，鮮明表達對中方正當立場的支持，充分體現了公道自在人心。」