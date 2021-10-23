恢復聯國席位紀念會 習料提涉台明確主張

外交部網站，中國常駐聯合國代表張軍周四（21日）舉行媒體吹風會，表示中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年，將中國與聯合國的合作帶上新的起點，中方將發揮作為大國的獨特作用，維護公平正義，履行應盡責任，推動政治外交解決爭端，反對霸權霸凌行徑，讓聯合國沿着正確的方向發展。張軍強調，中方將深入參與全球發展合作，共同應對新冠疫情、氣候變化等全球挑戰，讓世界更加安全、綠色和美麗。

美方：中國藉聯大2758決議遏台

《聯合報》引述北京涉台智庫人士日前透露，鑑於台灣總統蔡英文「雙十」談話提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」主張，北京有意在10月25日「台灣光復節」當天，對涉台問題再度提出明確主張。另據中央社報道，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿華自強（Rick Waters）在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）的線上活動中表示，過去50年來，台灣走出戒嚴，成為全球最蓬勃民主政體之一，但台灣卻被排除在幾乎所有聯合國活動之外。他說：「在美國看來，原因就是中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與。」