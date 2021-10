拜登再承諾衛台 白宮稱政策不變 北京：勿站14億人對立面

「不想與華冷戰 也不會後退一步」

美國有線電視新聞網(CNN)報道,拜登周四晚間參加CNN在馬里蘭州巴爾的摩舉行的市民大會,被問及台灣若遭到大陸攻擊、美國是否會防衛台灣時,給予肯定的答覆表示:「會,我們對此有承諾(Yes, we have a commitment to do that.)。」他又解釋,美軍是世上最強的軍隊,不需要擔心中國、俄羅斯等國的軍力是否變得更強大,反而應該擔心「他們是否會作出讓自己陷入嚴重錯誤的行動」。

拜登補充,「所以我與中國領導人對話的時間比與其他國家領袖都要多」。他又表示,外界認為他想和中國開始一場新冷戰,但他並不想和中國冷戰,但他希望中國明白,美國不會後退一步,也不會改變自身的任何觀點。

這不是拜登首次對美軍是否防衛台灣表態。他在8月接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時,被問到美軍撤離阿富汗所造成的美台信任問題,曾強調若任何人入侵或對北約(NATO)盟友採取行動,美國會回應(respond),「對日本、韓國、台灣做法也一樣」。

拜登此番言論與美國過往對台「戰略模糊」(strategic ambiguity)立場有所不同,而今次白宮的「救場方式」亦和上次相同,中央社引述白宮發言人回覆指出,拜登並未宣布任何政策變更,美國政策並未改變。發言人並重申,美國與台灣的防衛關係以《台灣關係法》為指引,美國會恪守承諾,持續支持台灣自我防衛,並持續反對任何片面改變現狀的行為。

大陸外交部發言人汪文斌昨再度強調,台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政,不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上,中方沒有任何妥協退讓餘地。任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力,「不要站在14億中國人民的對立面」。國台辦則呼籲,美方不要向台獨勢力發出錯誤訊號。不要給台海和平穩定帶來進一步損害。而台灣總統府昨日回應稱,台灣會展現堅定的自我防衛決心。

G20先諮詢盟友 美再訂習拜會議程

另據路透社引述兩名消息人士透露,白宮官員正籌備拜登和國家主席習近平下月的線上峰會,希望向全球展現華府能負責任地處理兩個超級大國間的競爭關係,不過會談議程很可能會在諮詢盟友後才敲定,諮詢的場合包括下周在羅馬登場的20國集團(G20)峰會。

