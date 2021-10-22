瀋陽食肆氣爆4死47傷 前晚曾換喉

【明報專訊】遼寧省瀋陽市一間餐廳昨早發生燃氣爆炸，造成最少4死47傷，一架巴士被波及，有民眾形容現場猶如地震。據報爆炸大樓所在區域曾於前一晚進行官方規劃的天然氣管道更新工程。當局正調查事故原因。
爆炸現蘑菇雲 多棟樓震毁萬戶停電
事故發生於昨早8時許，根據事發現場的片段，建築物發生爆炸一刻，空中升起「蘑菇雲」狀滾滾濃煙。周圍多棟建築受損嚴重，外窗損毁、露出鋼筋，地面上散落玻璃碎片、鋼筋等。而數十輛停在路邊的私家車被砸受損，途經現場的一架巴士，全部車窗被震裂、車亦報廢。事故導致區內約1.5萬戶停電，電力公司正搶修。
事發位於瀋陽市和平區太原南街的一間餐廳，紅星新聞報道，家住爆炸點斜對面的吳先生指出，住所大部分窗戶均被震毁，事發地點為餐飲一條街，人口密集，所在小區居民已撤出，被統一安排至臨時點暫住。當時正乘搭巴士的劉女士表示，爆炸將她由座位震到巴士通道，巴士車門失靈也無法打開，最後要從車窗爬出。
遼寧消防通報，初步判定是商住樓宇內發生爆炸。事故造成4人死亡、3人重傷、44人輕傷。當局逾1000人展開4輪搜救，安排36間酒店供受影響民眾入住。省委書記張國清、新上任的代省長李樂成分別作出批示，趕赴現場指導救援工作。
肇因待查 該處曾兩度發生氣爆
有記者致電瀋陽燃氣集團有限公司查詢，對方確認太原南街一帶於前晚至昨早有工程，工程最遲在昨早6時結束，之後才恢復供氣。不過爆炸是否跟施工有關尚待調查。內媒發現，太原街附近在2012年和2013年先後兩次發生過燃氣爆炸事故。市委、市政府昨召開全市城市燃氣安全專項整治工作會議，強調要堅持一個傷者、一個專班、一個方案展開救治，及時發布權威信息。
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