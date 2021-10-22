瀋陽食肆氣爆4死47傷 前晚曾換喉

爆炸現蘑菇雲 多棟樓震毁萬戶停電

事故發生於昨早8時許，根據事發現場的片段，建築物發生爆炸一刻，空中升起「蘑菇雲」狀滾滾濃煙。周圍多棟建築受損嚴重，外窗損毁、露出鋼筋，地面上散落玻璃碎片、鋼筋等。而數十輛停在路邊的私家車被砸受損，途經現場的一架巴士，全部車窗被震裂、車亦報廢。事故導致區內約1.5萬戶停電，電力公司正搶修。

事發位於瀋陽市和平區太原南街的一間餐廳，紅星新聞報道，家住爆炸點斜對面的吳先生指出，住所大部分窗戶均被震毁，事發地點為餐飲一條街，人口密集，所在小區居民已撤出，被統一安排至臨時點暫住。當時正乘搭巴士的劉女士表示，爆炸將她由座位震到巴士通道，巴士車門失靈也無法打開，最後要從車窗爬出。

遼寧消防通報，初步判定是商住樓宇內發生爆炸。事故造成4人死亡、3人重傷、44人輕傷。當局逾1000人展開4輪搜救，安排36間酒店供受影響民眾入住。省委書記張國清、新上任的代省長李樂成分別作出批示，趕赴現場指導救援工作。

肇因待查 該處曾兩度發生氣爆

有記者致電瀋陽燃氣集團有限公司查詢，對方確認太原南街一帶於前晚至昨早有工程，工程最遲在昨早6時結束，之後才恢復供氣。不過爆炸是否跟施工有關尚待調查。內媒發現，太原街附近在2012年和2013年先後兩次發生過燃氣爆炸事故。市委、市政府昨召開全市城市燃氣安全專項整治工作會議，強調要堅持一個傷者、一個專班、一個方案展開救治，及時發布權威信息。