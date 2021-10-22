李雲迪涉嫖妓被捕 京警配琴鍵圖發帖 「黑白要分清」

「被捕人對違法事實供認不諱」

北京市公安局朝陽分局昨晚通報，接到群眾舉報，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼，賣淫違法人員陳×卉（女，29歲），嫖娼違法人員李×迪（男，39歲）查獲。上述人員對違法事實供認不諱，目前已被朝陽公安分局行政拘留。分局的微博號「平安北京」另一則帖文，配上鋼琴鍵的照片稱：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯......」《人民日報》海外版旗下賬號「俠客島」亦發文，稱「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白」。

紅星新聞報道，記者撥打了李父李川及經理人電話，一直無人接聽。李的前任經紀人亦表示不太清楚。《披荊斬棘的哥哥》出品單位芒果TV亦沒有回應。他被拘的消息震撼全網，昨晚登上微博熱話第一位。

參演真人騷近期播 鏡頭被刪減

昨午起有消息傳出，指李雲迪前晚（20日）因涉及違法行為被控制，《披荊》不僅出場時未有李雲迪的相關介紹，鏡頭被大幅刪減。在一個全景畫面裏，疑似李雲迪的身影被打格，只見模糊人影。因官方近期嚴打及封殺劣迹藝人，有指他因「涉黃」而被消失。不過翻查李的微博，他在昨午仍為《披荊》做宣傳；到了下午，亦有網民發現平台已經換了影片資源，李臉上的馬賽克消失。節目製作組稱只是疏忽，但昨晚有關節目也刪剩4集。

資料顯示，李雲迪1982年出生於重慶，一直未婚。18歲獲得第14屆蕭邦國際鋼琴比賽冠軍，成為開賽有史以來最年輕的金獎得主，亦是首名獲此殊榮的中國人。

李雲迪的形象正面，其成功故事被列為中學教科書內容，20年來曾5次登上央視春晚，被評為「中國十大青年領袖」。曾當選重慶市政協常委、全國青聯常委，去年還受央媒邀請改編愛國歌曲，以及擔任廣州城市形象代言人。

2007年1月，李雲迪透過香港「優秀人才入境計劃」，成為香港居民。當時他直言香港給他一個家的感覺，每次來到香港他都感到很親切和高興，表示欣賞香港這個城市的活力，並以成為香港居民而感到榮幸。2015年，他接受中聯辦副主任仇鴻委任，成為香港全國青聯委員協進會副主席。

律師：嫖娼無罪 或遭治安處罰

對於嫖娼罪，京鵬凱律師事務所主任張仲凱指出，雖然嫖娼行為在中國不構成犯罪，但或遭治安處罰，處10日以上、15日以下拘留，可並處5000元（人民幣，下同）以下罰款。情節較輕者，處5日以下拘留或500元以下罰款。