發改委：監管資本擴張 非遏民營經濟

「不針對特定所有制企業」

據中國證券網報道，徐善長在發改委專題發布會上表示，有關舉措針對的是「無序」，強調的是「規範」，是推動相關行業健康發展、促進社會公平正義的務實行動、必要之舉。他強調，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

中央政治局在2020年12月曾召開會議，首次提出反壟斷和防止資本無序擴張，在此前後，針對部分互聯網平台的反壟斷調查陸續展開。

預告改革民企產權保護招標

徐善長又表示，尤其是新冠病毒爆發以來，民營經濟發展遇到一些困難，主要集中於下游行業的中小微企業，以及直接接觸類的生活服務業等。面對原材料價格上升、疫情形勢，生存壓力尤其顯著。但在中央和地方各類惠企紓困政策的支持下，大量民營企業不等不靠、主動作為，憑借自身活力和韌性穩步前行，呈現出高質量發展的新趨勢。

發改委體改司副司長蔣毅亦表示，接下來將持續支持民企改革各項任務的落實，包括對民企在產權保護、招投標等領域存在的典型問題，及時研究解決；展開民營經濟跨區域發展政策協同試點，破除區域間政策壁壘等。