歐議會通過歐台政治合作決議 京批違「一中」

歐盟駐台北辦事處擬改名「駐台」

《歐盟─台灣政治關係與合作》並不具法律約束力。據路透社報道，該項決議中呼籲歐盟提升與台灣的「政治」關係，內容包括將「歐盟駐台北辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」等。

對此，中方四個部門發表措辭強硬聲明。新華社報道，外交部新聞發言人汪文斌表示，歐洲議會通過該報告，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則，嚴重違反歐盟在台灣問題上作出的公開承諾，性質和影響惡劣。中方對此表示強烈譴責和堅決反對，歐洲議會應立即停止損害中國主權和領土完整的言行，停止挑釁和對抗。

全國人大外事委員會及中國駐歐盟使團亦就此發表談話。全國人大外事委員會指出，歐洲議會通過所謂的報告是在涉台問題上做出的錯誤和危險舉動。全國政協外事委員會在聲明中稱，台灣問題涉及中方核心利益，純屬中國內政，不容任何外來干涉。駐歐盟使團發言人則敦促歐方不要誤判中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，又稱已向歐方提出嚴正交涉。

台：雙邊關係奠定新里程碑

另中央社報道，台外交部昨對歐洲議會通過有關報告表達高度歡迎與誠摯感謝，深信報告將為未來台灣與歐盟提升雙邊關係奠定新的里程碑，也突顯台灣地緣戰略價值獲歐盟高度重視。

台外交部亦透露，部長吳釗燮應斯洛伐克智庫「全球安全論壇」邀請，預計26日在此智庫首次舉辦的台灣論壇上發表專題演說，隨後將前往捷克拜訪並出席研討會。

（中美角力）