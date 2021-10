美準駐華大使：誓證「東升西降」錯誤 「有責任讓台成難啃骨頭」 中方批伯恩斯零和思維

綜合路透社、彭博社等報道,伯恩斯周三(20日)在美參議院外交關係委員會出席有關他的人事提名確認聽證會上說:「美國與中國的關係將是21世紀最大地緣政治考驗,我們將在需要的時候與之競爭,激烈地競爭。」伯恩斯強調,在這場與中國的全面競爭中,他對美國有充分信心。他說:「北京宣稱現在是東方在上升,西方在衰落。我對我們的國家很有信心,我相信聯合我們的盟友和伙伴一道可以證明北京是錯誤的。」

稱遵「一中」 反對片面改變現狀

在包括人權等多項議題上,伯恩斯也向國會展現了在與北京打交道時的強硬立場,稱中國在新疆的種族滅絕、在西藏的侵權、對香港自治與自由的窒息和對台灣的霸凌是不公正的,「必須停止」。對於近期解放軍軍機頻繁進入台灣西南空域,伯恩斯稱此舉「極為惡劣」。「我們的責任是讓台灣成為一塊難啃的骨頭(Our responsibility is to make Taiwan a tough nut to crack)」。他表示,美國需要加倍努力,防止台灣被收回。不過,伯恩斯也提到,美國將會持續遵守一個中國政策,並支持和平解決爭議,反對片面改變區域現狀。在必要的情况華盛頓將尋求與北京合作,比如包括氣候變遷的議題。

現年65歲的伯恩斯,目前是哈佛大學肯尼迪政府學院外交和國際關係教授。他在美國外交部門服務長達27年,橫跨從列根到小布殊四任政府,一度是國務院三號人物。拜登8月20日正式提名伯恩斯擔任駐華大使一職,他的就任需要獲得外交委員會以及參議院全體會議的批准。美國駐華大使的位置在布蘭斯塔德(Terry Branstad)去年10月4日卸任以來一直空缺。媒體預計並指出,伯恩斯有望輕鬆通過提名確認,因為他的表現贏得了國內跨黨派議員的讚許。

汪文斌:勿低估中國捍衛權利決心

中國外交部發言人汪文斌表示,反對以「競爭」定義中美關係,中美即便在經貿等務實領域競爭也應該是你追我趕、共同提高的良性競爭。台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政,不容任何外國勢力干涉。汪文斌又說,奉勸伯恩斯認清世界發展大勢和民心所向,客觀了解中國的實際情况,理性看待中國的發展和中美關係,不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心、堅定意志,「多說建設性的話,多做建設性的事,為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性作用」。

另據中央社報道,台外交部表示,感謝拜登政府官員重申美國對台灣的安全承諾,台灣會續加強自我防衛能力,捍衛民主自由制度。

(綜合報道)

(中美角力)

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676