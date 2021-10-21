冬奧聖火抵京 2月火炬接力3天 防疫為由火炬手減至1200人 火種昨起展出

綜合內媒報道，聖火火種前日（19日）在希臘首都雅典，由希臘奧委會交予北京冬奧組委。火種歡迎儀式昨在「鳥巢」北側的奧林匹克塔舉行，聖火由3名代表護送入場，再交由北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇，燃點以傳統青銅禮器「尊」為設計靈感的火種台。火種台上的祥雲紋路由下而上漸變為雪花，象徵「雙奧之城」的精神傳承。北京市長陳吉寧出席儀式。

在疫情防控背景下，今屆火炬接力將精簡規模，減少火炬手數量、縮減傳統傳遞的路線和時間，分為火種展示、傳統火炬傳遞和「網絡傳遞」3個部分。北京冬奧組委文化活動部副部長王向豫稱，為了讓民眾近距離觀看奧運火種，特別增設火種展示活動，聖火將在奧林匹克塔展出100多日，第二階段會與贊助企業的公益項目結合展示，最後會在冰雪資源豐富、冰雪運動基礎較好的黑龍江省、吉林省、內蒙古和天津等地展示，與當地既有節慶活動結合，實現冬奧會「帶動三億人參與冰雪運動」的目標。

標榜科技元素 推AR VR宣傳

傳統火炬傳遞活動則在明年2月2日至4日，在北京、延慶、張家口3個賽區舉行，約1200名火炬手參與。王向豫稱，火炬傳遞將融入更多科技元素，以人機共融等方式實現跨域火炬傳遞，「線上與線下相結合」；又特別設計火炬網絡宣傳部分，網民可通過AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等參與。翻查上屆韓國平昌冬奧，聖火傳遞為期101天，有7500名火炬手參與。

在今次火種採集過程中，交接儀式代表團事前已接種疫苗「加強針」。火種抵達機場後，火種燈在身穿二級防護服的火種護衛下，全面消毒。

北京是繼2008年後再次接過奧運火種，並將成為全球首座辦過夏季和冬季奧運的「雙奧之城」。不過國際人權組織呼籲杯葛冬奧的呼聲不絕，早前雅典聖火點燃儀式期間，包括「香港監察」政策顧問長邵嵐等多名人權組織成員，在會場揮動「光時」旗幟、西藏旗幟示威被捕。邵嵐等示威者周一已獲釋，據報案件明年2月再訊。