反壟斷司局公開招錄18人 成立以來首增聘

「觀察者網」引述這份發布於上周四（14日）的公告報道，職位簡介顯示，這些公務員將從事反壟斷政策研究、反壟斷執法、經營者集中反壟斷審查相關工作；對報考者的專業要求為民商法學、經濟法學、國際法學、應用經濟學、產業經濟學、金融學、法學和經濟學等。

反壟斷法擬加重罰則

此外，《反壟斷法》修正草案周二（19日）提請十三屆全國人大常委會第31次會議初次審議。草案規定經營者不得濫用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭，規定反壟斷執法機構應當依法加強民生、金融、科技、媒體等領域經營者集中的審查。

據新華社報道，市場監管總局局長張工向全國人大做草案說明時指出，今次修訂堅持規範與發展並重，針對《反壟斷法》實施中存在的突出問題，進一步完善相關制度，並加大對壟斷行為的處罰。

草案提出建立「安全港」制度，規定達成壟斷協議的經營者能夠證明其在相關市場的市場份額低於國務院反壟斷執法機構規定的標準的，「原則上」不予禁止；建立經營者集中審查期限「停鐘」制度，規定在經營者未按規定提交文件、資料導致審查工作無法進行，以及出現對經營者集中審查具有重大影響的新情况、新事實需要核實等情况下，國務院反壟斷執法機構可以決定中止計算經營者集中的審查期限。