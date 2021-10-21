收緊措施接踵 學者：細節修訂未算突破

【明報專訊】中共二十大前夕，內地近期接連頒布措施加強管控新聞業。國家發改委日前公布新版《市場准入負面清單（2021年版）》草案，正處公眾諮詢階段，其中提到「禁止非公有資本從事新聞業務」；另外又針對記者推出「繼續教育」暫行規定，要求所有持有新聞記者證的編採人員，每年須參加「繼續教育」不少於90小時，並與晉升、獎勵機制銜接，培養「讓黨放心」的新聞輿論人員。
料下步加強監管騰訊阿里巴巴
學者展江對本報表示，近期內地對媒體的一系列管控措施均有收緊趨勢，但不算突破性新政，多為「restatement（重述）」，在一些名單和細節上修訂。他預計下一步政府將繼續加強對互聯網企業平台監管，例如騰訊、阿里巴巴等旗下亦有經營娛樂新聞、人物訪談、財經資訊等媒體業務，國有資本未來或希望更多地參與其中。
他也透露，內地新聞媒體機構一方面要肩負宣傳任務，一方面在市場化環境下要養活自己，而在現時環境下，許多地方電視台近年都因廣告量銳減處境艱難。展江指出，因沒有完全民辦的媒體，媒體機構不存在「倒閉」一說，為了不讓傳媒生存太困難，政府在執行管控政策時向來也會「一時緊一時鬆」，留有灰色地帶，不過「目前的趨勢肯定是收緊」，大家的日子不好過。