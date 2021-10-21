收緊措施接踵 學者：細節修訂未算突破

料下步加強監管騰訊阿里巴巴

學者展江對本報表示，近期內地對媒體的一系列管控措施均有收緊趨勢，但不算突破性新政，多為「restatement（重述）」，在一些名單和細節上修訂。他預計下一步政府將繼續加強對互聯網企業平台監管，例如騰訊、阿里巴巴等旗下亦有經營娛樂新聞、人物訪談、財經資訊等媒體業務，國有資本未來或希望更多地參與其中。

他也透露，內地新聞媒體機構一方面要肩負宣傳任務，一方面在市場化環境下要養活自己，而在現時環境下，許多地方電視台近年都因廣告量銳減處境艱難。展江指出，因沒有完全民辦的媒體，媒體機構不存在「倒閉」一說，為了不讓傳媒生存太困難，政府在執行管控政策時向來也會「一時緊一時鬆」，留有灰色地帶，不過「目前的趨勢肯定是收緊」，大家的日子不好過。

明報記者