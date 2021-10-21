新聞來源「白名單」更新 轉載選項設限 違者受罰 「財新網」等被剔出

1358稿源單位 涵蓋中央機構

據中國網信辦網站，新版名單涵蓋中央新聞網站、中央新聞單位、行業媒體、地方新聞網站、地方新聞單位和政務發布平台等共1358間稿源單位（見表），2016版的《互聯網新聞信息稿源單位名單》即日作廢。國家網信辦新聞發言人強調，即日起「互聯網新聞信息服務提供者轉載新聞信息」，必須按新名單執行，對超範圍轉載的「將依法依規予以處罰」。下一步，網信辦將對稿源單位實行「全程動態管理」，名單「有進有出」，確保網上「始終正能量充沛、主旋律高昂」。

網信辦：保網上主旋律高昂

發言人表示，此次稿源單位名單更新有3個特點：一是「新增一批」，嚴格審核各單位申報材料，將堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，管理規範代表性強、影響廣泛的媒體、網站以及政務發布平台等按照應進盡進原則納入稿源名單。二是「核校一批」，對2016版稿源單位名單中因機構改革、單位撤併等，導致名稱、網址、主管單位等變更的稿源單位核校，確保相關信息準確。三是「剔除一批」，對2016版稿源單位名單中不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位，從名單中移除，維護名單的公信力。

發言人續稱，新版名單有5個主要變化，包括數量大增，是此前的近4倍；新收錄一批理論網站和媒體、專業財經類網站和媒體、軍事類網站和媒體，及一批涉及經濟社會民生領域的行業媒體；首次將公眾帳號和應用程式納入名單；首次將「具備條件」的江蘇江陰市、浙江長興縣、福建尤溪縣、江西分宜縣、河南項城市、湖北赤壁市、湖南瀏陽市、四川成都高新區、陝西陳倉區、甘肅玉門市等10家縣級多媒體中心納入名單；大幅擴容政務發布平台，「為各地各部門政策發布、權威發聲提供有力保障」。

發言人稱單位數量增3倍

學者：多為官方平台衍生

本報對比2016年版名單發現，在內地一向被視為較為敢言媒體的官網「財新網」、「經濟觀察網」等，今次被移出名單。北京外國語大學國際新聞與傳播學院教授展江對本報表示，此次名單在數量上雖大幅增加，但主要為官方平台衍生出的新媒體，實質上變化不大。

展江又稱，對於「財新網」被剔出名單的原因不得而知，但因超範圍轉載可被處罰，被剔出「白名單」勢必對其發展造成影響。

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