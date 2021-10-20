台網紅製換臉鹹片 當局擬提高量刑

逾百人受害 包括蔡依林鄭家純等

台灣網媒「風傳媒」引述警方周一（18日）表示，警方日前發現有藝人及政治人物性愛影片自去年7月起於網上流傳，但求證發現均非本人拍攝。影片從Twitter粉絲團「台灣網紅挖面」流出，疑透過人工智能換臉（ AI Deepfake）技術，將包括藝人蔡依林、雞排妹和立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等的頭像移植到色情片AV女優身上，製成影片牟利。看片須先支付400至1900元（新台幣，下同。約112至530港元）不等的費用。

警方周一在新北市樹林區租住屋拘捕26歲朱男，他是知名YouTuber小玉，以及22歲莊姓男和24歲耶姓女。小玉負責剪片和回覆網友，莊男負責找影片素材和整理，耶女則處理金流。現場檢現金458萬餘元（約128萬港元）、金融帳戶存簿13本、電腦2台、硬碟2件、手機2部、百萬名車1輛等證物。估計至本月初其不法獲利約1100萬元（約307萬港元），招募會員逾8000人，受害者超過上百人。

《中國時報》引述黃捷周一透露，會提告為所有受害女性討回公道。由於該案可能涉誹謗罪、妨害風化罪，最高僅判2年徒刑；公然侮辱罪則判處拘役刑，刑度不重，難收制裁實效。《聯合報》稱法務部已考慮修正刑法相關條文，提高量刑。