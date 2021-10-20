滬自駕遊群組播疫7省市 京現1確診自甘肅輸入

《新京報》報道，本次疫情的感染鏈以自駕遊群組為核心延長，到昨日已達26人，疫情快速傳播。由前日疫情涉及的陜西、寧夏、甘肅及內蒙古，新增湖南、北京和貴州省。截至目前，大多數確診者傳播路徑較為明確，而感染源頭仍在調查。

甘肅關嘉峪關等40景區

本次染疫的「自駕遊」群組，旅程始於10月9日，從上海經西安抵達張掖，之後6天裏，相繼在張掖、酒泉、嘉峪關及內蒙額濟納旗遊覽多個景點，包括七彩丹霞景區、酒泉市金塔縣胡楊林、額濟納旗怪樹林景區、黑城弱水胡楊風景區、居延海景區、胡楊林景區一道橋、嘉峪關等。目前甘肅已有40個景區關閉。

貴州和寧夏昨日分別通報1宗確診病例，也曾經於該段時間內到訪甘肅和內蒙古上述多個景區遊玩，其中寧夏的確診者還到額濟納旗的「桐楠閣」家常菜館就餐。內蒙古衛健委則通報，新增7宗確診，其中5人均在額濟納旗「桐楠閣」工作，「自駕遊」群組7人曾多次到該餐廳就餐。另有2人為夫妻關係，與「自駕遊」確診病例共同密切接觸者、隔離酒店的清潔工，住同一個封閉管控小區。

內蒙餐廳3日20人確診

蘭州通報6名新增確診，其中5人近日同行到過嘉峪關、居延海、胡楊林景區、七彩丹霞，並與「自駕遊」群組同日同地在「桐楠閣」就餐，第6人為其中確診者的兒子。而湖南長沙縣18日確診的1宗病例為嘉峪關人，曾與蘭州通報的確診者一同前往嘉峪關城樓、額濟納旗遊玩。各地通報顯示，目前確診者中，共有20人與「桐楠閣」餐廳有關，目前該餐廳已停營業。

根據最新通報，北京豐台1名確診者屬於與「自駕遊團密切接觸者」接觸後被感染的病例，其16日乘火車從甘肅抵京，18日報告個人行程，當晚確診。他是同列火車同一車廂寧夏病例的密切接觸者，該寧夏病例屬「自駕遊」密接者，於17日確診。

（新冠疫情）