被問離戰爭有多遠 蘇揆：以備戰止戰

中央社報道，台灣空軍昨晚7時20分發布的陸機動態，解放軍包括4架殲16戰機、1架運8遠程干擾機白天飛入台灣西南防空識別區。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。而針對大陸軍機頻頻繞台，此前美國有限電視新聞網（CNN）報道，台灣已向美國提出提前交付其已經購買的66架F-16V型戰機的要求，「拜登政府也與台灣官員討論了加速交付事宜」。台灣國防部2019年與美簽署包括66架F-16在內的軍購案，當時預估2023年可取得美方首批2架新機。

台國防部：嚴密掌握解放軍軍備狀况

另台灣國防部發言人史順文昨回應「大陸試射高超音速導彈」傳聞時稱，對於解放軍軍備及先進能力發展狀况，台軍都會嚴密掌握，並進一步研判，以研擬對應策略及能力。英國《金融時報》上周引述多個消息來源稱，今年8月，中國發射長征火箭時將一枚高超音速滑翔載具送入軌道，這枚可搭載核彈頭的載具在低地軌道繞行後下降飛向目標，最終偏差約32公里，未命中目標。中國外交部發言人趙立堅周一（18日）否認發射導彈，稱是例行航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術。

此外，對於台灣藍營立委曾銘宗昨質詢「戰爭離我們很遠，還是很近？」，蘇貞昌回答，多邊情勢嚴峻，「但我們絕對不挑釁、也絕對不起任何戰端，這是我們的原則」。