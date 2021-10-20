7省書記六中前夕換人 佈局二十大 6人屬「60後」世代 兩人曾是前高官秘書

明報記者

政治局會議的第二天，中共為二十大的人事佈局繼續進行，昨日有7省區一把手換人。據新華社報道，黑龍江省委書記由河北省長許勤接替原任張慶偉；江蘇省委書記由省長吳政隆接替原任的婁勤儉；江西省委書記由省長易煉紅接替原任的劉奇；湖南省委書記由張慶偉接替原任的許達哲；西藏自治區黨委書記由新疆區黨委副書記，新疆生產建設兵團政委王君正接替原任的吳英杰；廣西區委書記由遼寧省長劉寧接替鹿心社，雲南書記則由福建省在王寧接替阮成發。

除張慶偉屬履新外，被接替的6人中，婁勤儉、許達哲、吳英杰現均已過65歲，劉奇、阮成發及鹿心社已64歲有餘， 應已達省部級幹部65歲退休界限屆齡退休。新上任的7人，除易煉紅生於1959年外，許勤、吳政隆、張慶偉、王君正、王寧及劉寧等6人都屬於1960年以後出生的「60後」世代。2017年10月召開的中共十九大之後，「60後」才逐漸進入正省部級一把手序列，當時，最早的3名「60後」書記分別是重慶的陳敏爾、黑龍江的張慶偉及陝西的胡和平。

「東北全面振興」獲批覆 許勤履新

許勤這番履新，是4年內二連跳終成封疆大吏。2017年3月，在擔任深圳市長長達7年後，許北上履新，後接替張慶偉成為河北省省長。今次則是許勤第二次接替張慶偉舊職。許履新河北後，中央隨即宣布規劃建設雄安新區的「千年大計」。此次調到黑龍江前，十四五期間「東北全面振興」方案亦獲中央批覆。

這次調整的省區一把手中，有兩名是前高官秘書。在江蘇順位接任書記的吳政隆，曾是前機械工業部部長、前重慶市長包敘定秘書。吳政隆1997年跟隨包敘定調往重慶，2007升任重慶市委常委。王君正的仕途，則與曾任全國人大常委會委員的令狐安有莫大關係。在令狐安於勞動部、雲南省任職時，王是令狐安的秘書。

許昆林升江蘇副書記 李樂成任遼寧副書記

除了本輪一把手外，蘇州市委書記許昆林也在昨日履新，出任江蘇省委副書記，並成為地方官員中升官跨度最大的官員。吳政隆順位接任江蘇書記後，許昆林料將行代省長職務。許昆林現年56歲，福建永春人，曾長期在國家發改委工作。2017年3月，許昆林調任上海市副市長，升副部級。去年9月，許昆林調任江蘇省委常委、蘇州市委書記。

另外，56歲的湖北省委常委、常務副省長李樂成，獲任命為遼寧省委委員、常委、副書記。料將填補劉寧的空缺，出任省長。

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