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2021年10月19日星期二
中國新聞
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福建摩天輪倒塌
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【明報專訊】福建省福州市晉安湖公園旁一在建摩天輪，昨下午倒塌，上部轉輪變形脫落，暫未有人員傷亡報告。有警方和公園保安昨在現場維持秩序。
（中新社）
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