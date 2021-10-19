7上海旅客同遊4省確診 1密切接觸者染疫 全為長者

陝西新聞網報道，西安市昨日通報，該市在上周六（16日）下午發現兩名外省遊客核酸檢測陽性，隨後再對其同行的5人做檢測，檢測結果均為陽性，前日經臨牀檢測和省、市專家組會診，最終7人確診，1人為隱形患者。7人中有3對夫婦，年齡介乎62歲至76歲。

多地緊急防疫 嘉峪關全民檢測

通報稱，該7人旅行團10月9日乘飛機由上海經西安轉飛甘肅張掖市，其後在甘肅、內蒙古自駕遊。15日7人持核酸檢測陰性證明乘坐飛機從嘉峪關抵達西安市。次日其中兩人（1和2號病人）搭的士前往西安市第八醫院做核酸檢測，隨後到市內大雁塔北廣場及大慈恩寺等地遊玩就餐，而同行者亦在市內各處遊玩，直到被發現確診，目前7人均在醫院隔離診療，病情穩定。

前天上午，甘肅嘉峪關市通報，稱西安1和2號病人在該市15日做的核酸混採檢測（為節省成本，多人樣本混合測檢）結果異常，不過兩人已離開當地。另據銀川市疫情指揮部辦公室通報，與該7人共同旅遊後前往寧夏銀川的1名遊客，前日核酸檢測陽性，已轉入定點醫院隔離診療，銀川地區亦宣布暫停舉辦線下大型活動。

西安市疫情防控指揮部前日啟動應急響應，並對相關場所實施封閉管控。截至昨日，全市已追蹤到的密切接觸者暫時核酸檢測陰性。嘉峪關市則在昨日宣布，將做全民核酸檢測。

甘肅省長：兩進兩出 情况複雜

甘肅省長任振鶴指出，遊客在該省兩進兩出、途經三市，情况較為複雜，稱不放過任何一個環節和疑點。

（綜合報道）

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