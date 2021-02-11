「七七事變」出新機 SONY「損國家尊嚴」罰121萬

全球同日發布

網民質疑「刻意挑釁」

觀察者網報道，行政處罰決定書顯示，此次處罰是針對該公司在今年6月的一則新品廣告。6月30日晚，日本企業索尼（SONY）中國公司官方微博「索尼中國」發布預熱海報，宣布新機將選在7月7日晚上10點全球發布，當刻正是1937年「七七事變」的發生時間。翻查資料，1937年7月7日晚上10時，駐北京豐台日軍河邊旅團第一聯隊第三大隊第八中隊，藉演習趁機進攻宛平城及盧溝橋，中國守軍奮起還擊。

此舉引發不少中國網民質疑和憤怒，認為SONY選在「七七事變」紀念日發布新機是刻意挑釁，索尼中國事後刪文並道歉，表示由於工作安排不周，在新品發布的日期選擇上給公眾造成誤解和困擾。公司對此深表歉意，並已第一時間取消相關活動安排。7月5日該公司在YouTube的官方帳號上宣布，推遲原定於7月7日的全球新機發布會，擇期再辦。