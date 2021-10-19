台普悠瑪車禍審兩年 司機囚4年半

台鐵兩主管獲判無罪

普悠瑪案件經歷兩年多的審理，昨天一審宣判。據中央社報道，法院指出，尤振仲當時誤因「列車超速防護系統」（ATP系統）故障，違反台鐵局相關規定，擅自關閉ATP系統，直到列車翻覆前，都未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統功能。法院認為，尤振仲因相關嚴重疏失造成事故，犯後未見悔意、態度不佳，判處有期徒刑4年半。同案中，時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長，則被判無罪。

工會斥卸責 無檢討體制問題

案件判刑後，一家八口罹難的台東董家女兒、普悠瑪事故受難家屬自救會會長董小羚昨日批評，台鐵只是將責任全部推給司機。台灣鐵路產業工會亦稱，事故後台鐵作出多項改善事項，惟判決結果讓基層人員深感，台鐵只是將結構性問題推給基層，制度問題不應由第一線員工承擔，如果沒有徹底檢討體制問題，無法讓人信服。

台鐵則發布新聞稿表示，尊重判決結果，為確保行車安全，已全面推動安全改革。普悠瑪列車2018年10月21日下午行經宜蘭新馬站時發生脫軌事故，最終造成18人死亡、200多人受傷。當時台鐵產業工會指，台鐵路線養護人力嚴重不足，檢修時間亦不斷減少，可能是造成事故的原因。