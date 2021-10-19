下月開六中全會 審歷史經驗決議

一連四日在京召開

新華社報道，中共中央總書記習近平昨主持會議，各地區各部門各方面和黨的十九大代表對決議稿給予充分肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容，決議稿也吸收了各地區各部門各方面意見和建議。

會議指出，「一百年來，中國共產黨忠實踐行初心使命，團結帶領全國各族人民在中國這片廣袤的土地上繪就了人類發展史上波瀾壯闊的壯美畫卷，使近代一百多年飽受奴役和欺淩的中國人民站立起來，使具有五千多年文明歷史的中華民族全面邁向現代化，使具有五百多年歷史的社會主義思想在世界上人口最多的國家開闢出成功道路，使新中國大踏步趕上時代，中華民族偉大復興展現出光明前景。」

總結中共百年成就經驗

六中的《決議》將是中共黨史上的第3份歷史決議。前兩份歷史決議是1945年由毛澤東主導的《關於若干歷史問題的決議》，以及1981年鄧小平主導的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。會議稱，「在中共的長期奮鬥歷程中，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤同志為主要代表的中共黨人，團結帶領全黨全國各族人民推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就、積累了新的寶貴經驗。」