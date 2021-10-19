公安部7點名 查「孫力軍政治團伙」 六中全會將至 趙克志促官員「把握機會」主動投案

官方公報首提「政治團伙」

據公安部網站消息，趙克志上周六（16日）主持召開公安部黨委（擴大）會議，聽取公安部特勤局和部屬8個局級單位推進查糾整改、肅清流毒影響工作情况匯報。會議強調，要以「孫力軍政治團伙」嚴重違紀違法問題為鑑；始終把肅清「孫力軍政治團伙」流毒影響作為重中之重；切實講清涉及「孫力軍政治團伙」嚴重違紀違法問題的人和事，確保問題不查清不放過、剖析不深刻不放過、整改不到位不放過。

趙提3個「不放過」

稱肅清流毒重中之重

趙克志又稱，對參與「孫力軍政治團伙」嚴重違紀違法問題的線索深挖徹查、嚴查嚴辦、決不姑息，進一步規範公安民警配偶、子女及其配偶經商辦企業行為。會議要求，要教育幹部打消顧慮、抓住最後窗口期，主動說清問題。否則依規依紀依法從嚴懲處。並從思想、政治、組織、作風上徹底肅清「孫力軍政治團伙」流毒。

學者：上升到「敵我矛盾」

內地獨立政治學者陳道銀對本報表示，政法公安系統的反腐清洗，從前常委周永康開始，使用的表述「拉幫結派」「山頭主義」，基本定性是經濟腐敗問題；到了孫立軍用的「政治團伙」，性質、波及範圍在擴大，「按中共官方話語，這已經不再是人民內部矛盾，而是上升到敵我矛盾，因「政治」一詞，在中共話語體系中是分敵我的」。

孫力軍於去年4月19日被查，至今年9月30日被開除公職開除黨籍。官方對其處理的通報措辭激烈，指其「從未」真正樹立思想信念，「毫無」四個意識，政治野心「極度」膨漲，政治品質「極為」惡劣。其中「成伙作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」的定論亦首次出現。

陳道銀：公安系統面臨新整風

51歲孫力軍是山東青島人，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，擁公共衛生碩士學位。孫力軍曾任上海市政府外事辦公室副主任、公安部辦公廳副主任、公安部一局（國內安全保衛局）、二十六局（反邪教局）局長、中共中央610辦公室副主任，及公安部港澳台辦公室等部門擔任主要職務，為副總警監警銜。預料上述相關部門將成為為本次清查和整改的重點。陳道銀表示，這預示着在中共二十大前，對公安系統的治理與清洗，是一場更大的內部整風，「從他這條線往上挖、往下挖，都有可能」。

明報記者

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