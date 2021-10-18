高雄城中城冒白煙 消防急射水降溫

綜合中央社等台媒報道，城中城大樓上周四的大火在燃燒5小時後被撲滅，昨日清晨6時許，巡邏警員發現1樓店內冒出白煙，擔心引發復燃，立即通知消防局處理。消防局立即派水車到場將冒煙處澆熄降溫。高雄市消防局表示，城中城大樓1樓堆放書籍雜物處，因底下尚有餘溫，導致有冒白煙現象，經消防人員將書籍雜物等移除後，已無冒煙現象。市長陳其邁在高雄市殯儀館表示，消防局長有跟他通報此事，也要求務必要落實火場管理的工作。

兩大陸罹難者 親屬將赴台奔喪

城中城大樓火警共造成46人罹難，原本前天仍有兩人身分不明，高雄地檢署昨發布信息表示，事故罹難人數目前為46人，兩名女子身分未明部分，DNA跟受採驗家屬比對結果出來，已確認身分，目前死者身分已全數確認。預計除兩名陸配外，昨均可完成開立證書發回遺體。高雄市社會局表示，兩名大陸配偶的遺體將交由其大陸親友，相關人員後續將赴台奔喪，而高雄市政府將安排研考會對口協助。

政要再促加速修法 免悲劇發生

台灣副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及前副總統吳敦義昨日上午分別到罹難者靈堂弔唁致哀。賴清德後前往醫院探視傷者。吳敦義在國民黨議員童燕珍等人陪同下到罹難者靈堂弔唁，隨後轉往火警現場獻花致哀。吳敦義說，城中城屋齡40年又有消防安全虞慮，盼行政及立法部門加速修法，勿讓類似悲劇再發生。

行政院長蘇貞昌則在災後檢討會議中表示，台內政部應與地方政府共同加速盤點全台老舊建築，協助居住在雜亂危險大樓的住戶搬遷，讓弱勢民眾有基本的安全與居住尊嚴。

這次大火釀46死，多是弱勢長者。台衛福部表示，截至今年3月底，全台列冊須關懷的獨居老人共計4.2萬人，8,021人安裝緊急救援系統，也將獨居老人納入「低溫及年節時期加強弱勢民眾專案計劃」的服務對象。