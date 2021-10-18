立陶宛友台小組12月率團訪台

立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處後， 中國認為其違反「一個中國」原則，兩國關係如今陷入冰點。中央社昨刊出對馬爾德基斯的訪問，他說，初次訪台，陣容十分重要。他透露，特別邀請政治立場不一的議員參加訪團，要讓包括反對派在內、預計約6名議員「親眼看看立陶宛和台灣可如何達成雙贏合作」。

馬爾德基斯說，他的夢想是為立陶宛企業界找到與台灣密切合作的利基，讓立台雙邊投資貿易總額能超越立陶宛與中國大陸的合作規模。

孫亞夫：武統是被台獨逼出來

另外，第五屆兩岸關係天府論壇前天（16日）在四川宜賓舉行。據《中時電子報》報道，對於近年台海形勢發展愈趨復雜嚴峻，孫亞夫說：「這說明我們絕不承諾放棄使用武力的戰略考慮是必要的，是有遠見的，是實現和平統一的後盾，是最終完成國家統一大業的堅強支撐」。孫又表示，可以肯定地說，如果有一天大陸方面使用武力方式解決台灣問題，那一定是被台獨勢力和外國干涉勢力逼出來的。