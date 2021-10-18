台軍「電腦兵推」大勝解放軍 分散部署成重點

內地環球網引述台灣蘋果新聞網消息稱，此次「漢光兵推」從4月23日起，歷經8天7夜。兵推中，被解放軍千枚以上導彈攻擊，消息人士稱，台軍仍能致勝，最重要的因素就是「戰力保存」、「分散部署」，包括空軍的戰機有部分是在佳山基地下洞庫外，甚至綠島、蘭嶼有跑道、加油設備的小機場，都可躲藏兩三架戰機；此外還有戰機降在台海以外某空軍基地。

FT：中國8月試射可攜核導彈

台國防部發言人史順文少將表示，漢光演習電腦兵棋推演屬於訓練功能，藉推演的過程，獲得未來實兵方面的重要參考依據，並沒有勝負之分。

另據英國《金融時報》報道，中國在8月測試一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，導彈環繞地球一周後快速飛向目標，最終偏離約24英里（約38公里）；但消息人士表示，這仍然讓美國情報機構對中國太空武器方面的驚人進展感到驚訝，遠超美國所想。