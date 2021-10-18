美艦進中俄軍演海域惹議

中國和俄羅斯自上周四（14日）起在彼得大帝灣附近海域舉行聯合軍事演習，中方艦艇編隊指揮艦、055型萬噸級驅逐艦南昌艦首次出國參加軍事演習，引起各方廣泛關注。 據「央視軍事」微信公號昨報道，俄羅斯國防部上周五（15日）發布消息稱，美海軍驅逐艦駛入演習火炮射擊禁航海域，俄海軍反潛艦立即對其警告驅離。

俄：警告無效 反潛艦驅離

俄國防部在一份聲明中說，15日下午，美海軍驅逐艦「查菲」號（USS Chafee）接近俄羅斯領海並「試圖跨越國界線」。在附近巡邏的俄海軍「特里布茨海軍上將」號反潛艦立即警告美艦停止行動，並提醒對方，它所處的水域因中俄海上演習舉行火炮射擊目前處於禁航狀態。

聲明說，「查菲」號在收到警告後不但沒有改變航向，反而升起信號旗、準備讓甲板直升機起飛。「特里布茨海軍上將」號反潛艦對「查菲」號驅離。最終，「查菲」號在距離俄艦不足60米時改變航向。俄方稱，整起事件持續約50分鐘。當晚，俄國防部國際軍事合作總局召見美國駐俄羅斯大使館武官。俄方向美方表示，美軍驅逐艦的行為極不專業，嚴重違反了1972年《國際海上避碰規則公約》和1972年蘇聯和美國達成的《關於防止公海及其上空意外事件的協定》。

美：驅逐艦符國際法和慣例

另據俄羅斯衛星通訊社，美國太平洋艦隊司令部表示，俄軍方的聲明不符合事實，驅逐艦的行為符合國際法和國際慣例。美軍方又稱，美國將在國際法允許的範圍內，繼續「飛行、航行和行動」。