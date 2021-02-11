粉絲「頂風作案」 1小時集資230萬登廣告

據《中國紅人經濟商業模式及趨勢研究報告》顯示，2020年粉絲經濟關聯產業市場規模超過4.1萬億。不過綜藝節目《青春有你3》5月的「倒牛奶」事件後，網信辦6月正式啟動「清朗‧『飯圈』亂象整治」專項行動；其後要求取消明星藝人榜單、禁止播出偶像養成類節目等（見表）。

集資平台增「黨建學習」板塊

多款追星App包括Owhat、桃叭、魔飯生pro等8月起下架，其中Owhat宣布限制未成年人消費；最大集資平台之一「桃叭」，重新上架後關閉經費眾籌等業務，在首頁增加「黨建學習」、「愛心公益」板塊，引導粉絲群體學習黨建知識，並提供青少年保護模式。

不過追星不止、飯圈集資仍在，百度「朴智旻吧」為偶像生日集資，定製印有朴肖像的「專屬飛機」，集資金額3分鐘內突破100萬，1小時後突破230萬，並同時在美國《紐約時報》及英國《泰晤士報》登廣告，該號上月被微博禁言60天，「相關違規貼文」被刪。亦有男歌手劉宇的粉絲呼籲買雜誌支持偶像，稱「準備了滿漢全席，六十碗飯飯」，暗指要買夠60萬本雜誌。微博上出現大量舉報言論，指有關粉絲團「聚眾集資，誘導未成年人消費」等。

明報記者