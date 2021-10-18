嚴打追星4月 粉絲集資平台疑爆煲 涉款數千萬 粉絲團維權斥Owhat「拖錢」

款項須申請 粉絲團先墊支

據紅星新聞報道，Owhat是內地飯圈追星的最大集資平台之一，被形容為「飯圈淘寶」，商家是粉絲團，售賣明星周邊產品籌集資金，而買家就是零散小粉絲。平日地鐵車站的明星生日廣告、買下小行星的命名權等應援，都是透過這集資模式實現。不過，Owhat從粉絲收到的款項，並非直接轉交粉絲團，而是要粉絲團申請提取才有，因此不少商家自行墊支款項發貨。

Owhat上周四（14日）發布公告，稱即日起將無限期停止「粉絲會」商戶的所有交易，同時停止提現，又稱會與粉絲團核對後，安排退款。至少31個粉絲團發出聲明，抗議Owhat的做法，指平台在毫無提前商量的情况下，單方面聲明停止提現，「站子為了及時發貨而墊付的貨款，造成了巨額損失誰來賠償？」

「不是找不到人，就是有人辭職」

亦有粉絲團指，今年Owhat出現無法提現、延遲發貨的現象，到了9月突然宣布整改，稱未經工商註冊認證的商戶無法提款；他們配合Owhat補辦營業執照等，但在提交資料後，也無法提現，不是找不到人，就是不斷有客服辭職，粉絲站只能自行墊支付款，完成發貨。ExoFansClub發帖文表示，平台拖欠130多萬（人民幣，下同），他們與幾間粉絲團聯合到Owhat處理，直接現場報警，但警方未有明確的處理結果，「我們將繼續維權」。

據內媒統計，11個粉絲團披露未能提現金額，合計約248萬；另有18個粉絲團沒有披露金額，還有兩個稱「高達六位數」。《財經天下周刊》報道，有粉絲統計，事件涉及王一博、邊伯賢、Lisa等明星的數百個粉絲站，金額或達數千萬。

Owhat營運上年註銷4子公司

自從上周發布公告，Owhat暫未對退款服務再發聲明，但仍更新微博；內媒多次撥打電話，對方關機沒回應。Owhat消費糾紛非首次，韓國明星朴燦烈後援會「朴燦烈吧」，6月在Owhat平台集資涉嫌詐騙，吧主被捕。「黑貓投訴」顯示，截至目前與Owhat相關投訴近3000條，其中逾期未發貨、未退款成為投訴常項。另值得注意的是，「企查查」數據顯示，Owhat營運公司北京全星時空科技有限公司，自去年11月起，接連註銷（取消登記）包括北京全星時空網絡技術公司等4間子公司。

今年6月起，中央重拳出打擊飯圈亂象、規範應援集資，包括該平台在內的多個追星App在8月下架整治。股東之一的丁傑9月曾透露，Owhat正在做「非常大的調整」，未來幾個月會看到「全新業務形態」，將會是主打女生生活的App。

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