蔡英文探高雄大火傷者 當局助安置失居所災民

中央社、《聯合報》報道，蔡英文上午在高雄市長陳其邁陪同下，到高雄醫學大學附設醫院、大同醫院等探視傷者，表示中央和地方會全力協助災後工作，也將透過專人一對一方式幫居民渡過難關。又指示局部荒廢老舊建築要立即整理環境，排除危險、雜亂問題，建立起必要社區管理系統。探完傷者，蔡英文中午11時33分再到高雄到市立殯儀館火災罹難者豎靈區慰問罹難者家屬，但5分鐘後已離去。

陳其邁受訪時也表示，現階段以安置住戶、協助喪葬事宜為主，臨時找不到住所的住戶，會協助安置在旅館。除原先的5萬元（新台幣，下同。約1.39萬港元），再加發20萬元（約5.56萬港元）慰問金，協助處理短期喪葬費用。高雄市政府社會局則稱，安置在旅館的住戶並無住宿期限，原則先在旅館安置1個月，其間社工會協助租屋或依親，並於租屋或依親期間提供每戶每月新台幣1.5萬元（約4100港元），共6個月9萬元（約2.5萬港元）補助；外縣市至高雄處理罹難或受傷住戶的親屬，食宿也由市府協助安排並補助費用。

昨午當局辦聯合招魂法會

高雄市政府昨日下午還在火災現場舉辦聯合招魂法會，罹難者家屬在法師引導下上香、誦經，擲筊召喚亡魂，現場氣氛哀戚。部分家屬掩面哭泣，有名年輕女性因悲傷過度喘不過氣，一度昏厥，要送院救治。對於涉縱火被收押的黃女可能僅負過失責任，依法最高可判5年，有住戶無奈稱：「如果只能判5年，對46位冤死者交代得過去嗎？」《自由時報》報道，高雄地院前晚認為黃女日後面臨巨額賠償，有潛逃之虞，裁定羈押禁見。黃女被漏夜送往看守所前，有媒體問「覺得自己冤枉嗎？」，她連點兩次頭。