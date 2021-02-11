神舟十三順利對接太空站 3人乘組太空生活180日 將操作機械臂 出艙及艙段轉移工作

新華社報道，神舟十三號載人飛船昨日0時23分成功發射後，經過6個多小時的飛行，與太空站組合體成功實現自主快速交會對接，神舟十三號、天舟二號貨運飛船、天和核心艙、天舟三號貨運飛船4個航天器由此形成「T」字組合體，隨後太空人乘組從返回艙進入軌道艙。按程序完成各項工作後，領隊的翟志剛開啟天和核心艙艙門，和王亞平、葉光富先後進入艙內。3人在艙內固定好自己後，站成一排對鏡頭揮手致意。王亞平的辮子在失重環境中向天豎起，十分搶鏡。

楊利偉：正就載人登月前期論證

央視新聞引述楊利偉昨日在北京航天飛行控制中心透露，接下來太空人乘組將首先進行生活和通訊設置，例如飲水區和衛生區等一些保障基本生活需求的設置。此外還將完成核心艙的數據對接和物品整理。楊利偉說，明年整個太空站建成後，將進入不少於10年的運營期。他同時表示，目前正在進行載人登月的前期方案論證，未來中國將立足近地空間，去探索更深遠的太空。

首一年兩載人發射 將成常態

完成基本設置後，太空人將開展機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作，進一步驗證太空人長期在軌駐留、再生生保等一系列關鍵技術。這是中國載人航天工程立項實施以來的第21次飛行任務，也是太空站階段的第2次載人飛行任務。一年完成兩次載人發射，在中國載人航天工程的歷史上尚屬首次。長征二號F遙火箭總體主任設計師常武權介紹，未來幾年，還將繼續以每年兩發的高頻率執行發射任務，「一年兩發會成為常態」。

在完成神十三飛行任務及工程全系統綜合評估後，2022年，工程將全面轉入太空站建造階段。建造階段共規劃實施6次飛行任務，包括發射天舟四號貨運飛船、執行神舟十四號載人飛行任務；神十四乘組在軌駐留期間，將先後發射問天實驗艙和夢天實驗艙，與天和核心艙對接，進行艙段轉位，在2022年底前完成空間站三艙組合體建造；隨後實施天舟五號貨運補給和神十五任務，神十五乘組將與神十四乘組開展「在軌輪換」。對太空站進行全面評估後，轉入太空站應用與發展階段。

此外，首次執行太空飛行任務的「80後」太空人葉光富，因掌握流利英語並曾和不同國家太空人一起受訓，被推測是中國太空站在未來全面運行時，接待外國同行的關鍵人物之一。