地方能耗配額少 官員：寧枉勿縱限電

廠商：限電推高生產成本

廣東電網上月發布通知，自9月16日始執行「開二停五」限電措施，錯峰時間為早7時至晚11時。東莞部分微小企業甚至要開一停六。根據東莞厚街鎮《2021年能耗雙控方案》，要求對電力設施、安全生產、消防安全等事故隱患突出、環境污染嚴重和高耗能低效益企業實施限電或停電，全面堅決清理違規用能、違法生產、非法排放的行為。

黃先生在東莞經營一家五金廠，他表示受限電影響，工廠已不敢接急單。「因為不知道限電會持續到什麼時候，工廠趕工趕不贏，如果耽誤出貨，還要賠違約金」。黃先生表示，限電給企業帶來很大的困擾，「比如你開二停五，如果不想辦法，一周裏工人有3天沒工開，但我工資還是要照付的。時間長了工廠也支撐不起」。他表示也只能與工人商議，在恢復電力時盡量趕工，或自己想辦法發電，「但這樣的話，產品成本也會上升」。

官員：一個央企已佔全部指標

有龔姓基層官員向本報表示，內地能耗雙控的政策雖然有利於促進環境改善和產業升級，但因分配到基層的能耗指標很少，「基本上一個央企或國企，就幾乎能佔去全部指標」。因此也造成有的地方政府為完成上級分配的能耗雙控任務，「寧枉勿縱」盡可能降低能耗。

（拉閘限電）