煤價升致虧本 企業發電意欲低

冬季取暖多用煤 加劇短缺

而冬季來臨，也加劇煤炭供應的緊張。雖說從2017年開始，內地環京省份大規模啟動煤改電或煤改氣工程，降低農村冬季取暖對燃煤的依賴。但仍沒辦法改變以燃煤取暖為主的現象。2019年底，央視網報道，全國燃煤取暖在所有取暖中佔83%，天然氣、電、地熱能、生物質能、太陽能、工業餘熱等合計約佔17%。隨着內地煤改電或煤改氣工程的推進，預料燃煤取暖減少，但相信仍佔絕對比重。

目前當局已採取多項措施供電，強調在對工廠限電仍不能緩解供應緊張的情况下，才會考慮規限商業用電，無論如何都要保障居民用電。不過，吉林的張小姐稱，因東北仍未進入寒冬，煤炭供需平衡與否尚無法判斷；自出現東北拉閘情况後，她懷疑當局能否保證不拉閘。聽聞商業用電將漲價的消息，張小姐稱很擔心自家經營的店舖，會因電費增加而加重經營成本。

（拉閘限電）