煤價升致虧本 企業發電意欲低

【明報專訊】煤炭價格上漲及供應短缺問題，至少在2020年底便已有所顯現。公開資料顯示，2021年9月底，東北的標準煤每噸單價最高達2000元（人民幣，下同），按供電煤耗300克標準煤/千瓦時估算，燃料成本為0.6元/千瓦時，而東北燃煤參考電價為0.37+元/千瓦時，再考慮稅費、財務成本、運營成本、員工工資等，每發一度電約虧損0.3元。這也使內地煤電企業發電併網的意願不高。
冬季取暖多用煤 加劇短缺
而冬季來臨，也加劇煤炭供應的緊張。雖說從2017年開始，內地環京省份大規模啟動煤改電或煤改氣工程，降低農村冬季取暖對燃煤的依賴。但仍沒辦法改變以燃煤取暖為主的現象。2019年底，央視網報道，全國燃煤取暖在所有取暖中佔83%，天然氣、電、地熱能、生物質能、太陽能、工業餘熱等合計約佔17%。隨着內地煤改電或煤改氣工程的推進，預料燃煤取暖減少，但相信仍佔絕對比重。
目前當局已採取多項措施供電，強調在對工廠限電仍不能緩解供應緊張的情况下，才會考慮規限商業用電，無論如何都要保障居民用電。不過，吉林的張小姐稱，因東北仍未進入寒冬，煤炭供需平衡與否尚無法判斷；自出現東北拉閘情况後，她懷疑當局能否保證不拉閘。聽聞商業用電將漲價的消息，張小姐稱很擔心自家經營的店舖，會因電費增加而加重經營成本。