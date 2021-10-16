嚴管少數民族文字教材 教育部：堅持正確政治方向

教育部網站昨日（15日）發文引述辦法規定，民族文字教材必須體現黨和國家意志，體現中國和中華民族風格，體現黨和國家對教育的基本要求，體現國家和民族基本價值觀。國務院教育行政部門統籌、指導、管理、監督民族文字教材，編寫修訂、翻譯民族文字教材時必須「堅持正確政治方向」，堅持愛國主義、集體主義，加強國家主權、國家安全教育。

辦法規定省級教育行政部門負責本地區民族文字教材管理，並建立相應的工作機制，嚴格執行；目標實現省域內國家通用語言文字教育教學全覆蓋，少數民族初中畢業生基本掌握和使用國家通用語言文字、高中畢業生熟練掌握和使用國家通用語言文字。

國務院監督統籌 省級部門編審

此外，省級教育部門還需負責組織編寫少數民族語文教材並初審，遴選「政治立場堅定、思想端正、作風正派、熟悉學科」專家、教研人員和一線優秀教師組建編寫修訂、翻譯隊伍，並集中向社會公示。學校用民族文字教材，要嚴格執行國家和地方關於教材管理的規定，健全內部管理制度。

辦法在8月底印發給各省、自治區、直轄市教育部門，要求認真貫徹執行。與本辦法規定不一致且難以立刻終止的，應在本辦法印發之日起6個月內糾正。另據政府近日發布的新版《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》，舊版綱要原有的「尊重和保障少數民族使用本民族語言接受教育的權利」一句被移除，取而代之的是「加大國家通用語言文字推廣力度」。

撤「保障使用民族語言接受教育權利」

加大國家通用語言文字推廣力度

去年8月底，內蒙古自治區因推廣國家統編教材，將民族學校原用蒙語的教授課程改為漢語授課，引發多地示威和不合作運動；有家長拒絕將子女送往學校並和警察發生衝突，至少數百人被捕或被通緝。隨後當地警方加強輿論管控，並對多名拒不執行相關政策的人員做出處分。內蒙古自治區政府的秘書長和教育廳長事後陸續遭免職。