北京聞風：深圳漸入深改佳境 ／文：鍾鳴九

深圳的改革開放「再出發」始於2019年8月，中央作出支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區決策。去年10月14日，習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，宣布支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權。同日公布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，被視為深化改革路線圖。該方案明訂2022年要「各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效」，今年10月14日也是重要的成果驗收時間點。

多個首次 橫跨產權樓市教育

從2019年至今，深圳改革成果頗豐，包括推出內地首部個人破產法，以及《數據條例》、《綠色金融條例》等首創性地方法規；率先展開數據要素統計核算試點，展開數碼人民幣內部封閉試點測試，建立並實施知識產權侵權懲罰性賠償制度；新增基礎教育學位17.4萬個，高校增至15家；累計建設籌集公共住房21.7萬套，率先建立「二手樓成交參考價發布機制」，市場逐步回歸理性；建立內地首個生態系統生產總值核算制度體系。

國家發改委國土開發與地區經濟研究所研究員盧偉指出，上述成就顯示作為試點率先步入改革開放2.0的深圳代表了新的趨勢與方向。改革開放的前40年，深圳震驚世界的是經濟騰飛，地區生產總值從1980年的2.7億元（人民幣，下同）增至2019年的2.7萬億元，年均增長20.7%，經濟總量躍居亞洲城市第5位。如今深圳的改革開放更加兼收並蓄，注重公共資源向基層民生領域延伸，致力生態文明建設和塑造數碼政府、智慧城市，引領一條更高質素、更有效率、更可持續的發展之路。

前海方案提升深港合作

觀察人士表示，不久前面世的「前海方案」既是深圳改革最新成果，也可看作後續動作的行動指南。一方面為深化深圳前海改革開放提供更大空間，更好地在重大改革方面先行先試；另一方面也為香港創造機遇，發揮自身優勢同時提升港深合作，融入國家發展的過程中，也能對深圳的「漸入佳境」借鑑一二。

文：鍾鳴九