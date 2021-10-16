陸委會稱解放軍「準戰爭佈局」 防長：備戰不啟戰

解放軍10月1至4日出動近150架次戰機飛抵台灣防空識別區（ADIZ），「聯合新聞網」報道，邱太三周四（14日）在出席一場公開活動演講時表示，解放軍戰機的行動，與美國、英國、新西蘭、澳洲、加拿大、日本6國在南海聯合軍演有關，出動架次已達「準戰爭」狀態佈局。邱太三昨解釋「達到準戰爭狀態佈局，不表示是準戰爭」，稱會就對岸是單純演練抑或有針對性目標蒐集情報。

白宮：反對任何一方改現狀

對於邱太三的說法，邱國正昨出席立法院質詢會前對傳媒表示，「他個人論述我不會去置評，我昨天有講過，我們不啟戰，我們進而備戰，準備作戰，就我的建議就是一個備戰」，強調台灣不會主動挑釁，但已經做好備戰準備。

白宮發言人普薩基（Jennifer Psaki）同日（周四）在白宮例行記者會上表示，美國對台承諾堅若磐石，有助於維繫台海與區域和平穩定，美國將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。中央社報道，普薩基稱，美方恪守台灣關係法承諾，持續支持台灣自我防衛，並反對任何一方單方面改變現狀。