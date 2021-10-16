「不再收到爸爸line」 家屬憾未接父同住

7樓男住户：自知逃不出

浸濕牀單浴巾裹身躲露台

住在城中城大樓、綽號「澎湖大仔」的許姓男子，前天被救出送院，但昨天卻跑出醫院返回城中城。「聯合新聞網」報道，許男想入屋收拾東西，惟大樓已封，後由民政局人員陪同，才進入7樓取回手機。許男說，火警發生時，因知逃不出去，便把牀單、毛巾、浴巾全浸濕，把自己包住，門縫也全都塞住，躲到陽台待救，幸等到有人敲門，「終於有救了」。

有人未有落腳處 有人獲僱主照料

大樓住户多為弱勢群體，一場火使很多人失去居所。高雄市民進黨籍議員康裕成前晚在facebook表示，住戶中有家屬的人幾乎被家屬接走，沒家屬或家屬還無法接走的先由市府安置在酒店。不過58歲以打散工維生的黃婦，昨日仍在找地方居住。她3個多月前才搬進8樓單位，前日凌晨外出吃消夜，避過一劫；但大樓被封，前晚只能在公園過夜。也有住戶遇到好心人，中央社引述康裕成說，一名住戶的老闆表示，要將受災員工帶回家照顧，毋須住在市府安排的酒店。