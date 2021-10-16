高雄46死大火 女涉過失致死還押、男准保釋 台8000舊樓無管委會 研修例除隱患

城中城大火研判起火點位於1樓茶具行後方一間小套房，檢方昨到大樓蒐證，現場有死者家屬招魂。

傳媒問冤枉否 女不語兩點頭

根據檢警調查，51歲黃女及其52歲郭姓男友案發時曾發生爭執，黃承認曾將檀香丟到垃圾桶，不排除是起火原因，兩人昨在警方重兵護衛下，移往高雄地檢署覆訊，黃女被檢方以過失致死、公共危險罪聲請羈押，郭男獲准保釋。郭昨晚交6萬新台幣保釋金後，向在場傳媒稱自己無犯罪。移送還押期間，黃女低頭不語，被在場傳媒問及「覺得自己有冤枉嗎」，她兩度點頭。過失致死罪最高可判囚5年。

商户：情侶被視毒瘤 女方前科纍

據台媒報道，黃女綽號「豆花阿姨」，被指前科纍纍，有多次傷人紀錄，10年前曾因債務糾紛，教唆青少年擲汽油彈縱火，被判監7個月。《自由時報》報道，大樓中付之一炬的古董店老闆透露，郭男綽號「跛腳文」，與黃女經常侵佔大樓內空間呼朋引伴喝酒，不僅大聲喧嘩，還吵架、打架，被鄰近住戶視為「毒瘤」。

目前高雄市政府已成立行政調查小組，對火災展開調查；昨晚公布11人名單，涵蓋律師、環境安全教授、建築公會理事長。全台也對老舊樓宇展開檢查，而對於今次大火暴露出全台早期大樓未設管理委員會、長年疏於管理漏洞，內政部前晚已宣布將修法強制公寓大廈設立管委會。內政部長徐國勇昨赴立法院前受訪時表示，1995年實施《公寓大廈管理條例》要求設立管委會，惟法例無追溯生效前已登記的樓宇，僅以輔導形式要求這些舊樓設立，原本1.8萬舊式住商混合大樓中「還有7000、8000戶正在努力」，內政部修法將補起破網。

管理費負擔成障礙

內政部：同立法解決

徐國勇還稱，近來發生幾宗火災都是複合式住宅大樓。這些大樓同樣中間都是曾經繁榮的商業層，後因商圈轉移，日久失修沒落，無人管理。對於商住混合大樓業權複雜，商舖業主可能不想負擔管理費，導致難以成立管委會，徐表示這也會透過立法解決。

中央社報道，高雄消防局昨也表示，因城中城大樓未成立管委會、無對口，過去多次前往皆未能順利進入，就消防安全設備作管理或維護，建議修法強制成立管委會。有里長透露大樓曾聘有管理員，因住客交不起每月500元新台幣（約139港元）管理費放棄。

陸配3死 陸委專案助來台奔喪

46名死者中暫證實有3名陸配，仍有11人身分有待核實。「聯合新聞網」報道，經陸委會初步了解，3名陸配中包括已在台設籍的吳姓陸配，以及尚在依親居留期間的林姓陸配，兩人在台均無其他親屬。針對疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同有關部門，基於人道考量提供專案協助。至於第三名周姓陸配已在台設籍，政府也會聯繫其在台家屬表達關懷，提供協助。

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