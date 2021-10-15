神舟十三明發射 女太空人首駐太空

按計劃，神舟十三號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接目前在太空的天和核心艙，並與天和核心艙及天舟二號、天舟三號貨運飛船形成「一艙三船」組合體。據新華社，中國載人航天工程辦公室副主任林西強稱，神十三任務是中國太空站關鍵技術驗證階段的第六次飛行任務，也是該階段最後一次飛行，其間將展開機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗；進行2-3次出艙活動，安裝大小機械臂組合轉接件及懸掛裝置等。林又稱，今次任務後，將完成太空站載人飛船所有在軌驗證，標誌着工程由關鍵技術驗證階段，正式轉入在軌建造階段。

中國太空人首天上過年

3名太空人昨在酒泉衛星發射中心見記者。曾為神舟七號太空人的翟志剛此次擔任指令長，將帶領王亞平及葉光富出征。翟是中國首位出艙太空人，王亞平執行過神舟十號任務，葉光富則是首次飛行。41歲的王亞平，17歲成為女飛行員，在2010年入選中國第二批太空人。2013年6月搭乘神舟十號上太空，成為繼劉洋之後，第二名上太空的中國女太空人。另外，由於此次駐留任務長達半年，中國太空人將會第一次在太空過年，據中新社，科研人員為他們配備了餃子，服飾上也有所考慮。過年期間，全國觀眾可通過電視，了解太空人如何在太空中過年。

另外，中國昨日下午成功發射首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」，將實現國際首次太陽Hα波段光譜成像的空間探測。