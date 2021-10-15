廣州南沙粵港合作諮詢委員會服務中心11日啓動，1萬平方呎樓面設有辦公區、會議區及多功能活動區等，可為會員機構免費提供場地、設施和辦公支援，目前已有16個團體進駐，包括香港六大商會、香港零售管理協會及香港警察隊員佐級協會等。

身兼諮詢委員會顧問的全國政協副主席梁振英表示，服務中心可實現港團體群聚效應，並在廣東做現場研究、粵港雙向解說、解決粵港之間的「不知道」問題。

深圳在港發行50億債 超額認購

深圳市政府周二（12日）在港發行50億元（人民幣，下同）離岸人民幣債券，是內地首個由地方政府發行的在港離岸人幣債。投資者包括歐美和中東地區資產管理、基金、保險等機構投資者認購規模174億元，超額認購2.48倍。是次債券發行分2、3、5年期，金額分別是11億元、15億元及24億元，票面息率2.6厘、2.7厘與2.9厘，其中3年期及5年期為綠色債券。廣東省政府同日亦在澳門首次發行22億元離岸人民幣債券。

東莞推二手樓參考價

繼深圳及廣州等城巿後，東莞市住建局首次發布全市218個成交活躍住宅小區的二手樓交易參考價格，要求房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平台等，不得受理及通過線上線下對外發布明顯高於二手樓交易參考價的掛牌價格。目前當地最新成交價為每方米64557元人民幣的小區，參考價僅人民幣39600元，變相減價逾六成。

深圳兩副市長升職

惠州副市長林洪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監察委紀律審查和監察調查。另外，深圳市委常委、副市長艾學峰，升任市委副書記，艾學峰曾在國務院港澳辦任職18年；深圳另一副市長陶永欣升任市委常委、秘書長；鹽田區委書記陳清出任深圳副市長。