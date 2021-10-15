灣區手記：無止境的核酸 ／文：尚東美

按時序為大家排列一下，周三（13日）舉行廣交會記者會要求出示48小時內核酸證明；周四（14日）舉行開幕禮，大會於周二（12日）傍晚通知獲邀記者須在周三入住指定隔離酒店，登記時亦要出示48小時內核酸證明，然後按大會要求，自周五展會開始，入場也須出示48小時內核酸證明。

於是問題來了，如要在周三上午出席記者會，以及下午入住隔離酒店以出席周四開幕式，再在周五上午進入會場，請問應該在什麽時候做核酸？

筆者粗略計算，最理想是周二去做一次核酸，獲得48小時證明，然後周三或周四再去做一次核酸，從而獲得周五進場所需要的48小時證明。如自周五起連續5天展期，日日都要進場，那麼最早要周五及下周日（17日），最遲周六（16日）及下周一（18日）再做核酸。

計日子更計時分秒

是不是有點糊塗了？未算，因為48小時核酸要求是精準計算，如果你周三中午12時出核酸結果，周五12時後便失效，想周五下午進會場就要提前重新檢測一次。所以不想被拒諸門外，做核酸不單要計日子，還要計時分秒。

其實現在內地政府安排的活動都有類似要求，但檢測站又不像7-11總有一間喺左近，隨時跑檢測站比跑新聞更花時間。如果不想臨急抱佛腳，又不介意每次花點錢的話，最好還是每經過檢測站就進去給防疫人員撩下喉嚨，以備不時之需。

文：尚東美