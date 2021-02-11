大灣區GBA新聞：見總理一面 記者須隔離一天

為了防疫，獲邀記者須提前一天入住大會指定酒店隔離，還好酒店房間稱得上「神仙」級數，還備有水果及糕點。雖說是隔離，實際上只要不踏出酒店大門，記者在酒店內仍可四處走動，不像一般隔離連房門都不能踏出半步。因可離開房間，三餐都可到酒店餐廳解決，會方安排的中式自助餐也有驚喜，昨日中午便有香港街頭小食生菜魚肉，即叫即灼。

禁帶充電器雨傘進會場

會方還準備了印有廣交會英文字樣的白色口罩，要求記者在開幕儀式期間統一佩戴。入場前，工作人員提醒不能攜帶利器、爆炸品、打火機之類東西，但還是發生了小風波，一眾記者排隊過安檢時，才被告知連充電器和雨傘都不能帶，結果不少人要重新再檢查，花去一定時間。沒有充電器對不少記者也苦不堪言，整個下午用手機都十分謹慎。

其實記者甘願放下手頭工作隔離一天，目的就是為了見總理，雖然早知採訪區與講台有80米距離，但去到現場才真正感受到「天各一方」的遙遠，如果想看總理看得真切，要麼有鷹眼視力，要麼拿個望遠鏡；想衝過去扑咪？大量保安人員分散坐在這80米距離之間，如此陣容，恐怕有蘇炳添之速度都無能為力。

明報記者