大灣區GBA新聞：中國第三季經濟放緩 部分投行不看好 李克強：有充足工具應對挑戰

明報記者 陳子凌

李克強承認，中國第三季度經濟增長略有回落，但主要經濟指標仍處於合理範圍內，例如新增市場主體達7.8萬間、城鎮新增就業人數已超1000萬，可望達到全年1100萬目標。他同意經濟發展仍面對較多內外不確定性，例如受大宗商品價格高企和物流成本上升影響，中下游產業和中小企面臨經營成本持續增加。零星爆發疫情也打擊了消費和生活服務業的反彈，市場仍脆弱。

稱確保通脹勢頭不回升

但李克強強調，正採取一系列措施來應對和克服這些挑戰和困難，儲備工具箱中仍有充足工具去應對這些挑戰，政府亦將確保通脹勢頭不回升（另見B2），確保今冬明春電力供應。

考慮到近期恒大（3333）及限電兩大事件，部分投行對中國第三季經濟不感樂觀。大摩早在8月便發表報告將中國第三季GDP下調至按年增5.1%；而高盛不單將第三季GDP按年增幅從5.8%大幅降至2.3%，上月底高盛首席中國經濟專家閃輝還將第三季GDP按季增長由原先預期的1.3%降至零。據統計局數據，受去年疫情干擾的基數影響，中國首兩季GDP分別按年升18.3%及7.9%，但按季看其實表現向好，從首季的按季升0.6%擴大至第二季的按季升1.3%；另一方面，去年第三季中國經濟從疫情走出，GDP按年升4.9%，基數效應或一定程度影響今年同期表現。

同日訪電站工廠 允確保供電

李克強又重申中國繼續開放的決心，以昨天重陽節登高為比喻，表示廣東省一向是全國改革開放的高地，希望以後也能繼續步步高，又指中國的大門以後會更多方位打開也會開得更大，歡迎世界參與中國的現代化建設，中國也會更開放更廣泛地融入世界經濟。同日上午他亦到佛山考察，參觀大良五沙熱電站和美的集團工廠。李克強承諾要確保工廠電力供應，確保市民對日常用電的需求。

另外，昨日主持開幕式的國務院副總理胡春華在現場宣讀國家主席習近平給廣交會的致賀信，信中表示，世界經濟貿易面臨深刻變革，廣交會要創新機制，豐富業態，拓展功能，打造成中國全方位對外開放、促進國際貿易高質量發展、聯通國內國際雙循環的重要平台；中國願與世界各國攜手，秉持真正的多邊主義，推動建設高水平開放型世界經濟。