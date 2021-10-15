昔有戲院歌廳今淪「鬼樓」 協調重建無果

常見醉漢露宿者 300呎樓賣5萬港元

台灣《自由時報》報道，城中城大樓於1981年核發使用執照，當時地下1樓至4樓為商場和歌廳，5至6樓是戲院，7至11樓為住家，12樓是餐廳。住戶回憶，當年因鹽埕區仍是高雄最繁榮的行政區，大樓曾經風光一時，商家及戲院的生意都非常好。

隨着商圈轉移，城中城大樓逐漸沒落，歷經長達10幾年的治安黑暗期，醉漢與露宿者常躺在大樓前，大樓套房只能租給經濟弱勢的民眾，加上內部公共空間因年久失修，有些地方宛如廢墟，故大樓有「高雄第一鬼樓」之稱，被譏為「送人住也沒人要」的房子，一間8.9坪（約316平方呎）的套房，花20萬新台幣（約5.5萬港元）就買得到。

里長：住戶無錢 滅火器不足

台灣《聯合報》引述當地府北里長林傳富說，過去大樓至少發生過10宗火災，除了這一次，1999年也燒得很嚴重，但因為是白天，未釀傷亡；前幾年還有精神障礙者在室內燒棉被，最後此人也把自己燒死在套房內。林傳富說，兩個月前才剛爭取到經費，替城中城住戶安裝滅火器，又因住戶實在是沒錢，7至11樓每層只能裝3支，根本不夠用。

高雄市議員李喬如昨在市議會指出，她10年前就注意到城中城大樓設施老舊、逃生不易，曾召開兩次重建說明會，可惜找不到管委會，未能成功協調改建，無法阻止這場悲劇。李喬如表示，昨日火警發生後，政府不僅要解決後續安置及善後，更應積極解決城中城整體問題。台灣網媒「上報」報道，其實城中城後來換了新任主委，這幾年大樓管理逐漸改善，詎料又發生火警。