深圳女4150萬購豪宅 質疑中介吃差價250萬

揭雙重代理 住建部門介入調查

據《南方都市報》，深圳的夏女士在今年1月，通過中原地產代理，以4150萬元入手南山區深圳灣1號住宅，並支付了33.2萬元的中介佣金。但她後來得知，中介給予她的報價高於當時的掛牌價，而且賣家收到的是3900萬元，不是4150萬元。夏女士因此質疑中介有意哄抬價格，從中賺取差價。夏女士又提到，簽約當日有另一間地產公司的人員，後來了解到原來前業主有與另一間房地產公司簽署協議。而中原地產代理（深圳）有限公司則表示，當時負責交易的經紀已經離職。目前夏女士已蒐集證據，向法院提起訴訟。

中原：4150萬價錢共同認定

深安否認中介：收「策劃服務費」

中原深圳昨發布聲明稱，了解到賣方為賣樓，同時與「深圳市深安房地產代理有限公司」簽署《房產銷售策劃服務合同》，深安收取250萬元服務費。而深安與中原無任何關係，也沒有業務往來。中原又指，賣方於2020年9月與中原簽約，委託放盤價為4300萬元。買方、賣方、中原三方今年簽署合同，約定最終轉讓價格為4150萬元。金額由賣方直接收取。中原僅向買方收取33.2萬元佣金，賣方未支付任何佣金。中原人員又指，4150萬元是前業主和買家共同認定的，三方知曉，「就合同層面來說，中介是沒有吃差價的」。

工商資料顯示，深安房地產公司的經營項目，包括房地產經紀，房地產營銷策劃等。深安表示，公司僅收取該樓盤「策劃服務費」，並未參與中介業務，和買家並無關係。「在房屋出售之前，我們就對房屋做了裝修、軟裝、設計、推廣，這是我們和業主之間的關係。我們並沒有參與中介業務成交」。

業界：策劃代理新現象 待法律判斷

有深圳地產經紀表示，深安類似一個包銷公司，「賣家授權給包銷公司，報一個價格，確定好實收（價格），就不管事」，過程中相當於包銷公司成了業主。他指出，一般找到買家的會原則上收取1%佣金，估計款項被中原中介私下收取。

深圳市房地產中介協會表示，深安與業主簽訂的策劃代理協議，以及業主支付給深安的250萬如何定性，都是近期新生現象，需要法律層面判斷。協會已建議投訴人盡快通過法律維權。協會又指，目前正啟動專項調研課題，徵集各方意見，制定新的針對性自律措施。深圳市、南山區住建部門已介入調查。

明報記者